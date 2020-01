Voedselbedeling Oostrozebeke heet voortaan ‘Hof van Geve’ Valentijn Dumoulein

28 januari 2020

11u54 0 Oostrozebeke De voedselhulp die via het Sociaal Huis van Oostrozebeke verloopt heeft sinds kort een nieuwe naam: Hof van Geve. Het initiatief is recent ook verhuisd naar een grotere ruimte.

Van de voedselhulp die de gemeente organiseert maken maandelijks tien tot twintig kansarme mensen gebruik. Het initiatief had geen naam, maar daar is nu verandering in gekomen. “We hebben een oproep gedaan om een naam te bedenken en ‘Hof van Geve’ vonden we de interessantste”, zegt Vicky Desmet van het Sociaal Huis. “De vlag dekt de lading en het heeft een ludieke toets. We wilden er een naam aan geven om op die manier meer ‘gezicht’ te krijgen en ruchtbaarheid aan het bestaan van deze dienst te geven.”

De dienst verhuisde recent ook van een kelder van de ene kant van het gemeentehuis naar een kelder aan de andere kant. “We hebben er iets meer ruimte en ook geen last van een trap, wat de veiligheid ten goede komt”, aldus Vicky. “Mensen komen bij ons 1 keer per maand op afspraak langs en dan mogen ze samen met ons enkele producten kiezen. Daar gaat een strenge selectieprocedure aan vast. We zijn vrij streng in onze toekenning. Mensen moeten ook een inspanning leveren om zich financieel te verbeteren en dat op termijn ook kunnen aantonen. Niet gelijk wie krijgt hier dus hulp, wel zij die het nodig hebben.”

Het ‘Hof van Geve’ krijgt Europese middelen via de FEAD en goederen via de voedselbedeling in Brussel en de voedselbank in Kuurne. “Daarnaast krijgen we ook dertig ingevroren maaltijden per maand van ons woonzorgcentrum”, aldus Vicky. “Verder doen we het met giften van vrijwilligers. Zo kregen we vorig jaar na de Duvelloop nog een mooi bedrag en ook de kerk en scholen deden hun duit in het zakje. Mensen zijn ook altijd welkom om voedsel te komen binnen brengen bij ons op het gemeentehuis. We kunnen vooral conserven en dergelijke gebruiken.”