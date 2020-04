Vlaggenfabrikant Waelkens produceert voortaan ook mondmaskers Valentijn Dumoulein

23 april 2020

15u22 0 Oostrozebeke Als het van de Nationale Veiligheidsraad afhangt mogen we binnen een paar weken weer mondjesmaat het gewone leven hervatten, maar dan liefst met een mondmasker. Om op die groeiende vraag in te spelen is vlaggenfabrikant Waelkens ook begonnen met mondmaskers te produceren.

Waelkens zag zich door de coronacrisis genoodzaakt om ook wat van zijn personeelsleden op technische werkloosheid te zetten, maar nu het ook mondmaskers maakt kunnen alle 105 werknemers straks weer aan de slag. “Zo waren er veel bestellingen voor ‘Bedankt’-vlaggen, die nu aan verschillende bedrijven en stadhuizen wapperen”, zegt Benedikt Waelkens. “We zijn van oorsprong een confectiebedrijf en veel van onze oudere personeelsleden hebben nog de nodige kennis in huis om patronen te maken en de mondmaskers te vervaardigen. Op dat vlak hebben we dus een streepje voor op onze concurrenten. We produceren artisanale mondmaskers. Die dienen enkel voor persoonlijk gebruik en niet voor de zorgsector. Bij bestellingen kan je kiezen tussen bedrukte exemplaren met een door ons voorgesteld logo of eentje dat je zelf aanlevert.”

In principe kan iedereen de mondmaskers bij Waelkens kopen. “Maar we merken in de praktijk dat het vooral bedrijven en gemeentebesturen zijn die bestellingen plaatsen”, zegt Benedikt. We werken daarnaast nog aan een betere versie die aan alle kwalitatieve eisen voldoet. Het gaat om een mondmasker waar je zelf geen filter moet bijsteken en dat uit vier lagen bestaat. Dat hopen we binnenkort aan te kunnen bieden.”

De productie draait ondertussen op volle toeren. Ik schat dat op vandaag de helft van ons werk bestaat uit het vervaardigen van mondmaskers en dat zal de komende weken wellicht nog wat stijgen. Wie vandaag een mondmasker bij ons bestelt moet gemiddeld twee weken wachten, al vermoed ik dat die wachttijd door de grote vraag de komende dagen nog kan oplopen.”

De mondmaskers zijn te bestellen via de webshop van Waelkens.