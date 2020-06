Vishandelaar Erik Vandemaele: “In fase 3 wellicht tijdelijk dicht” Valentijn Dumoulein

15 juni 2020

16u00 0

Erik Vandemaele baat al 35 jaar zijn vishandel Octopus in Oostrozebeke uit. Eerst aan de noordkant van de Markt, nu al geruime tijd aan de zuidkant. De wegenwerken ziet hij met lede ogen tegemoet. “Ik snap dat ze moeten gebeuren, alleen spijtig dat de communicatie met de gemeente niet altijd even soepel verliep”, zegt hij. “Zo herinner ik me niet meer wanneer we voor het laatst over deze kwestie samen zaten. In ieder geval wil ik er het beste van proberen maken, al vermoed ik dat ik tijdens fase 3 wel de deuren tijdelijk zal dicht moeten doen. Niet zozeer voor de klanten, want die kunnen via de voetpaden nog altijd mijn zaak bereiken, maar wel voor mijn toelevering. Die kan enkel via de voorkant verlopen en ik werk enkel met verse vis. Vraag blijft of ik daarna nog de moeite moet doen te openen, want eens de werken eind 2021 achter de rug zijn, sta ik op de rand van mijn pensioen. Ik wil op termijn dan ook graag verkopen, maar zal wijselijk wachten tot na de werken”, besluit hij.

Schepen: “Maatregelen om hinder te beperken”

Schepen Olivier De Marez zegt dat de nodige maatregelen om de hinder voor handelaars te beperken genomen zijn. “Er zijn de extra banners in het straatbeeld, maar er is ook een Whatsapp-groep waarmee we met alle omwonenden communiceren. Door corona konden enkele vergaderingen niet fysiek doorgaan en moesten we helaas digitaal alles uit de doeken doen. Handelaars die getroffen zijn, kunnen uiteraard aanspraak maken op een hinderpremie.”