Vijf West-Vlaamse gemeentes nog niet aangesloten bij BE-Alert Valentijn Dumoulein

13 februari 2020

09u59 0 Oostrozebeke In onze provincie zijn er nog vijf gemeentes niet aangesloten op BE-Alert. Via dat systeem verwittigen ze inwoners via een sms als er in de buurt een incident is. Dat meldt het Meulebeekse provincieraadslid Johan De Poorter (N-VA), die de cijfers bij de gouverneur opvroeg. Het gaat om Ingelmunster, Oostrozebeke, Alveringem, Moorslede en Ruiselede.

“Ruiselede heeft gelukkig beslist toch aan te sluiten en ze stappen dit jaar in”, geeft De Poorter mee. De dienst noodplanning van de provincie is bereid om samen met het nationaal crisiscentrum langs te gaan bij de resterende West-Vlaamse gemeentes, die er zelf over kunnen beslissen om al dan niet in te stappen. “Het is belangrijk dat elke West-Vlaamse gemeente aangesloten is, dit ook in het kader van een mogelijke provinciale ramp”, meent Johan De Poorter. Vorig jaar bewees BE-Alert in onze provincie tien keer zijn nut, van branden in Lendelede en Pittem tot een gevonden vliegtuigbom in Oostende en aankondiging van noodweer in onder andere Brugge, Menen en Wevelgem.

Ingelmunster en Moorslede lieten eerder al weten niet in het systeem te stappen omdat de prijs van de sms’jes wordt doorgerekend naar de gemeente. ““We treden ook niet toe omdat het onwaarschijnlijk is dat we er een beroep op zullen moeten doen. We hebben al verschillende communicatiemiddelen ter onze beschikking. Als er een ramp van die omvang gebeurt, zal er eerder overgeschakeld worden naar provinciaal niveau”, liet de Ingelmunsterse burgemeester Kurt Windels toen in onze krant optekenen.