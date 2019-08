VIDEO. Gastgemeente Oostrozebeke ontvangt Jumbo Run met open armen Valentijn Dumoulein

24 augustus 2019

16u02

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Oostrozebeke De 49ste editie van de Jumbo Run was zaterdag te gast in Oostrozebeke. Liefst 150 motards en evenveel passagiers van het Dominiek Savio Instituut reden in twee uur tijd van Gits richting de gastgemeente. Daar werden ze ontvangen door de lokale fanfare en heel wat enthousiaste vrijwilligers.

De Jumbo Run is al jaren een vaste traditie voor kinderen en jongeren met een beperking van het Dominiek Savio Instituut. Door hen mee op de motor te nemen wil de organisatie hen een namiddagje laten genieten van spel en plezier. Passagiers Bram Vandecandelaere, Kamiel Vanryckeghem en begeleidster Liesbeth Devlieger genoten alvast met volle teugen van het ritje. “Heel leuk, al maakten we wel een grote omweg”, grapt Bram. “Dit is voor herhaling vatbaar,” vindt Kamiel. Voor motard Jean-Marie Vanoverschelde en zijn vrouw Christa Beernaert was het een emotioneel gebeuren. “Mijn broer Bernard zat vroeger zelf nog in Dominiek Savio en heeft toen ook aan de Jumbo Run deelgenomen. Hij stierf in 1980. Omdat hij er toen zo van genoot, zijn we telkens vrijwilliger met de moto. Het doet ons plezier om te zien dat de kinderen er zo van genieten.”

In Oostrozebeke konden de kinderen genieten van een namiddag met kinderanimatie en volksspelen. Het is reeds de tweede keer dat de Jumbo Run in de gemeente te gast is. De eerste keer was in 1998.