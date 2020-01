Verhuurder riskeert celstraf voor huisjesmelkerij Alexander Haezebrouck

13 januari 2020

19u30 0 Oostrozebeke Een 43-jarige man uit Oostrozebeke riskeert een gevangenisstraf van zes maande met uitstel voor huisjesmelkerij. De man verhuurde een woning in de Beekstraat in Oostrozebeke maar die bleek niet in orde volgens de wooncode. “Enkel een fornuis moest zorgen voor verwarming”, zei het openbaar ministerie.

De man kocht de woning in 2014 met de bedoeling dat zijn zoon daar later zou kunnen in wonen. Ondertussen verhuurde hij de woning. In het huis verbleven Hongaren die in de buurt werkten voor een Hongaarse firma. Bij een inspectie bleek het huis niet orde te zijn. “Volgens de inspecteur was de woning zelfs onbewoonbaar”, zei het openbaar ministerie. “De man heeft beroep gedaan op een immokantoor om het huis te verhuren”, pleitte zijn advocaat. “De verhuur ging naar een Hongaarse firma die er Hongaarse arbeiders wou huisvesten. Hij heeft nooit contact gehad met de huurders en het was ook aan het immokantoor om de man te zeggen dat bepaalde zaken eerst in orde moesten gezet worden. Dat is nooit gebeurd.”

De man verkocht de woning ondertussen en gaat voor de vrijspraak. Naast de voorwaardelijke gevangenisstraf riskeert hij ook nog een geldboete van 8.000 euro en een verbeurdverklaring van 17.600 euro aan huurinkomsten. Vonnis op twee maart.