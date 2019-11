Veertiger terecht voor belaging en bedreiging ondernemersfamilie Ide-Vanden Avenne: “alles hier is corrupt” LSI

18 november 2019

15u12

Bron: LSI 0 Oostrozebeke Een 42-jarige man uit Oostrozebeke die terecht stond voor belaging en bedreiging van de bekende ondernemersfamilie Ide-Vanden Avenne liet maandag luidkeels van zich horen op de rechtbank in Kortrijk. “Alles is hier corrupt”, klonk het.

Al enkele jaren valt Lode C. de ondernemersfamilie van Jan Ide, ex-topondernemer van de Spanogroep lastig. Via What’s App, sms, e-mail, brieven,… De berichten werden vreemd genoeg ook naar de politie gestuurd. Aanvankelijk keek het parket wat de kat uit de boom maar toen de toon in mei 2018 dreigend werd, was de maat vol. “Ik knal u en uw familie omver”, kreeg Jan Ide te horen/lezen. Ook een verhoor van Lode C. bij de politie bracht geen zoden aan de dijk.

Het openbaar ministerie vorderde op de zitting een celstraf van zes maanden en een boete van 800 euro. Het drong aan op een onderzoek naar de geestelijke toestand van Lode C. maar door gebrek aan medewerking leverde dat niets op. “Alles is hier corrupt. Ik vertrouw dat hier niet”, liet C. luidkeels horen in het gerechtsgebouw. “Overal worden leugens gecreëerd en wordt macht misbruikt om alles in Oostrozebeke te kunnen controleren.” “Waag het maar eens mij te veroordelen, je zal wel zien”, riep hij nog de rechter toe terwijl hij met stevige tred al de rechtszaal uitliep. Jan Ide stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding voor de belaging en bedreigingen. Vonnis op 9 december.