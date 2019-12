Veertiger die ondernemersfamilie Ide-Vanden Avenne bedreigd, krijgt voorwaardelijke straf LSI

Een 42-jarige man uit Oostrozebeke die terecht stond voor belaging en bedreiging van de ondernemersfamilie Ide-Vanden Avenne is maandag door de correctionele rechtbank veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een voorwaardelijke boete van achthonderd euro.

Al jaren valt Lode C. de ondernemersfamilie van Jan Ide, ex-topondernemer van de Spanogroep lastig via WhatsApp, sms, e-mail, brieven,… De berichten werden vreemd genoeg ook naar de politie gestuurd. Aanvankelijk keek het parket wat de kat uit de boom, maar toen de toon in mei 2018 dreigend werd, was de maat vol. Jan Ide kreeg een symbolische schadevergoeding van een euro toegekend. C. zakte maandag naar het gerechtsgebouw af, maar stapte vreemd genoeg de rechtszaal niet binnen om de uitspraak te aanhoren. Hij moet ook opdraaien voor de gerechtskosten en 180 euro rechtsplegingsvergoeding.