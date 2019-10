V@mo verzamelt rosse centjes voor Warmste Week Valentijn Dumoulein

25 oktober 2019

15u13 5 Oostrozebeke Cultuurvereniging V@mo pakt in het kader van de Warmste Week uit met een actie voor het goede doel. Ze vroeg aan alle handelaars in Oostrozebeke om een ‘rospot’ in hun zaak te plaatsen. Klanten kunnen daarin hun overtollige rosse eurocentjes deponeren.

“We werden met veel enthousiasme en een warm hart onthaald”, vertelt Greet Desmet van V@mo. “Enkele handelaars namen zelf met ons contact op om er eentje te plaatsen. In totaal staan er zestig in verschillende zaken. Deze blijven staan tot de week voor de Warmste Week, die dit jaar in Kortrijk doorgaat.” De opbrengst gaat naar de vzw Spierziekten Vlaanderen. “5.500 mensen hebben een ernstige tot zeer ernste invaliditeit en jaarlijks sterven er in ons land ook heel wat kinderen aan de gevolgen van hun spierziekte. Via deze weg willen we hen een duwtje in de rug geven.”

Ook de kinderen van de Ginsteschool steunen diezelfde vzw, maar dan met een Ketnet Koekenbak.

De deelnemende handelaars zijn:

- Slagerij Gino Vervaeke

- Bakkerij Libbrecht

- Bakkerij ‘t Ginstekoren

- De Nieuwe Beer

- Bakkerij Pain Et Pains

- Bakkerij ‘t Baguetje

- Bakkerij Demuynck

- Bakkerij Billiet

- Printing 42

- Slagerij Brouckaert

- Slagerij Delicatesse

- De Druivelaar

- José Houtteman

- Sanalux

- La Zoetje

- Sibarelle fashion

- Bloemen Alena Vanbelle

- Vishandel Octopus

- Café Vrij Polen

- Cafetaria Sporthal Mandelmeersen

- Café ‘t Pleintje

- Juwelen Jolie

- Jolie Belle

- Optiek Seynaeve

- Schoonheidsinstituut Nathalie

- Hair design Liliane en Julie

- Pierrot Outlet Store

- Elektro Vereecke

- Happy Snack

- Kapper Ronny

- Faits di Vert

- Superkip

- Metalor

- AZ Tegels

- Christian Ampe

- Keep Fit

- Scorcafé

- Coiffure Kathy

- ‘t Vissershoveke

- da Mimmo

- Conny’s retouches en nieuwkuis

- Huis Debouverie

- Ortho Francis Harelbeke

- coiffure Jeunesse

- Darline Mabbe - La Primavera

- Op Wolkjes - Margot Vervaeke

- Apotheek Cardoen

- Studio Unique

- Oostrofriet

- Apotheek Elise Demaître

- Friethuisje Marleen

- Kapsalon Ania

- De Toespieze

- Frietje Stek

- Restaurant Swaenenburg