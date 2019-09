Uitzonderlijk toegelaten: kamperen in de Groene Long tijdens opening nieuwe speelsite Valentijn Dumoulein

05 september 2019

13u46

Oostrozebeke Oostrozebeke heeft er in de Groene Long een nieuwe speelsite bij. Op de officiële opening op vrijdag 13 september zal het uitzonderlijk mogelijk zijn om met het gezin in die groenzone te kamperen.

De nieuwe speelsite bestaat uit een speelschip omgeven door zand, inclusief een waterpomp en enkele speelse elementen in de boomgaard. De opening van de speelsite gaat door op vrijdag 13 september tussen 19 en 21 uur. Voor de gelegenheid kan je uitzonderlijk op het terrein kamperen en dat op het voetbalveld van de Groene Long. “Daar kunnen gezinnen vanaf 17 uur hun tent opzetten”, vertelt Evelien Ameye van de cultuurdienst. “Gezinnen brengen zelf hun tent, slaapzakken, matjes en eventueel ander kampeermaterial mee. De organisatie voorziet een lekker avondmaal en een verfrissend ontbijt. Er is een gezellige bar met terras en voor de kinderen is er speelmateriaal en randanimatie vorozien. Speelpleinwerking De Mandelrakkers ondersteunt het evenement. De inschrijvingen daarvoor zijn reeds afgesloten.”