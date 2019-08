Twintig zitbanken pop-upzomerbar gestolen LSI

20 augustus 2019

13u49

Bron: LSI 0 Oostrozebeke Na het pop-upevenement De Groene Lounge van de Gezinsbond in Oostrozebeke zijn twintig zitbanken verdwenen. De organisatie diende klacht in bij de politie.

In de wijk Groene Long in Oostrozebeke organiseerde de Gezinsbond voor de tweede keer een zomerevenement met pop-upbar, een tweedaagse die op donderdag 15 augustus eindigde. “In de nacht van 14 op 15 augustus bleef iemand op de site overnachten als beveiligingsmaatregel, de nacht nadien niet”, aldus André Vanveerdegem. Vrijdag bleken twintig zware plooibanken verdwenen te zijn. “Wellicht gebeurde het in de nacht van donderdag op vrijdag”, aldus Vanveerdegem. “Een fikse domper. De vereniging dreigt voor de verdwenen banken te moeten opdraaien en dat zou de volledige opbrengst van het evenement teniet doen.” De kostprijs wordt op zo’n 600 euro geschat.

Wie iets gezien heeft of meer informatie heeft, kan bij de Gezinsbond of de politie van de zone Midow terecht.