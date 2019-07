Triatlon wordt duatlon: kwaliteit kanaalwater te slecht VDI

05 juli 2019

17u29

Bron: VDI 3 Oostrozebeke Domper voor de Peloezefeesten in Oostrozebeke. De 1/8ste triotriatlon die vanavond op het programma stond, is noodgedwongen een duatlon geworden. Het water van het kanaal Roeselare-Leie is van te slechte kwaliteit om zwemmen toe te laten.

Er is wel een alternatief scenario uitgewerkt. Het zwemmen wordt vervangen door 3 keer 750 meter lopen. De start ligt aan de start van het zwemgedeelte. Deelnemers kunnen kiezen wie loopt, de zwemmer of de loper. Als de zwemmer loopt, krijgt die 375 meter voorsprong. Een bus brengt deelnemers terug naar het Gemeenteplein zodat de loper, als die het eerste deel ook loopt, tijdig terug is. Bij aankomst geeft de eerste loper de chip door aan de fietser en gaat de rest van de wedstrijd door zoals gepland.