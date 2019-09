Tractor raakt wagen in Turkse trouwstoet: zes gewonden, onder wie drie kinderen VHS

28 september 2019

19u40 1 Oostrozebeke Op het berucht kruispunt De Verre Ginste in Oostrozebeke raakten zaterdagavond bij een ongeval zes mensen gewond. Bij de slachtoffers is een Turks gezin met drie kinderen. Ze maakten deel uit van een trouwstoet die even tevoren voor overlast zorgde in Meulebeke.

Het ongeval gebeurde iets na half zes op het kruispunt van de Gentstraat met de Wakkensteenweg in Oostrozebeke, in de volksmond gekend als De Verre Ginste. Een kolonne auto’s dwarste het kruispunt. Eén van de achterste voertuigen, een Citroën C4, deed dat zonder stoppen en werd gegrepen door een tractor, bestuurd door Jonas Neyens (29), een landbouwer die wat verderop woont en in de richting van Wakken reed. De klap was bijzonder hevig. De Citroën C4 belandde in een haag, de tractor kwam gedeeltelijk in schaar te staan. Tractorbestuurder Jonas Neyens werd preventief naar het ziekenhuis overgebracht, de man was fel onder de indruk van het ongeval. In de personenwagen raakten twee volwassenen en drie kinderen gewond maar geen van hen is er erg aan toe.

Trouwstoet met twintigtal wagens

De Citroën C4 maakte deel uit van een trouwstoet die even tevoren voor lichte overlast had gezorgd in Meulebeke. Een kolonne van een twintigtal auto’s draaide enkele keren op een rotonde. In enkele voertuigen stonden mannen rechtop, door het open dak zwaaiden ze met Turkse vlaggen en maakten ze lawaai. Daarna reden ze in de richting van de plek waar even later het zware ongeval zou gebeuren. Het gezelschap was vermoedelijk op weg naar de snelweg om huiswaarts te rijden. Enkelen hielden halt na het ongeval maar maakten zich uit de voeten toen de politie arriveerde.