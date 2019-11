Toon Van Belleghem speelt kerstconcert in Sint-Amanduskerk Valentijn Dumoulein

29 november 2019

16u31 2 Oostrozebeke Muziekleraar Toon Van Belleghem speelt op zaterdag 21 december een kerstconcert in de Sint-Amanduskerk in Oostrozebeke. Verwacht je aan een reeks gezellige kerstpopsongs met Suzy Marrel als gastzangeres.

“Het gaat om mijn derde kerstconcert in Oostrozebeke”, vertelt Toon. “In 2016 mocht ik Axel Hirsoux als gastzanger verwelkomen en in 2017 Suzy Marrel. Wegens succes vraag ik deze Oostrozebeekse dame nu terug. Het wordt een popconcert met kerstpopsongs zoals ‘Santa Clause is coming to town’, ‘Silent Night’ en ‘Last Christmas’, afgewisseld met Nederlands- en Engelstalige popsongs van vroeger en nu. Ik begeleid mezelf op vleugelpiano, ondersteund door een volledige popband. Ik zing die avond ook enkele eigen nummers.” Koor Vox Musica uit Roeselare ondersteunt bij drie songs en bestaat uit een veertigtal zangers.

De deuren openen om 19.30 uur en om 20 uur gaat het kerstconcert van start. Tickets kosten zestien euro. Kinderen betalen negen euro. Er is ook een VIP-ticket van vijfentwintig euro. Dan zit je vooraan en krijg je een gratis drankje.

Meer info en tickets op www.toonvanbelleghem.be.