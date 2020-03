Tom loopt ‘birthdayton’ voor het goede doel: “Iedereen is welkom om deel te nemen” Wie jogt zondag mee met Oostrozebekenaar ten voordele van de MS-Liga? Valentijn Dumoulein

06 maart 2020

12u36 0 Oostrozebeke Evenveel kilometer lopen als dat er kaarsjes op je verjaardagstaart passen. Je moet het Tom Dhalluin nageven, origineel is zijn ‘birthdayton’ wel. Het idee om zijn verjaardag met een kleine marathon te vieren ontstond vorig jaar. Toen kreeg hij één vriend zo ver om mee te lopen, maar nu zondag 8 maart wil hij meer mensen voor het goede doel mobiliseren en loopt hij 38 kilometer.

Tom ontdekte zijn passie voor het lopen rond zijn dertigste. “Toen voetbalde ik al, maar om mijn conditie op pijl te houden, besloot ik ook te gaan joggen”, zegt hij. “Dat ging al snel over in kleine loopwedstrijden in de regio, maar later ook in heuse marathons. Vandaag heb ik er al twaalf achter de kiezen, waaronder ook toppers als die in Parijs en Rotterdam. In mijn voorbereiding voor die laatste marathon besloot ik vorig jaar als finale test te doen. Ik vond niet meteen een geschikt moment, en zo gebeurde het dat de zondagochtend van mijn verjaardag het enige vrije moment was dat ik nog had. Het aantal kilometers lag toen – gezien mijn verjaardag – voor de hand, en ik liep er 37. Ik wou er iets speciaals van maken en na een oproep via sociale media was één iemand bereid de hele tocht met mij te doen.”

Al veertien medelopers

Die eerste ‘birthdayton’ beviel Tom zo erg dat hij nu zondag 8 maart een tweede editie organiseert. “Ik verjaarde eigenlijk al op 3 maart, maar het was de eerstvolgende datum waarop het voor de meeste mensen paste”, zegt hij. “Ik heb het evenement opengetrokken en er een goed doel aan gekoppeld. Ik steun de MS-Liga omdat iemand uit de familie van mijn vrouw die ziekte heeft. Sporten wordt dan vaak onmogelijk en daarom vind ik het belangrijk dat zij die het kunnen het wel doen. Nu al zijn er vier lopers die de volledige 38 kilometer met mij zullen meelopen, en nog eens tien mensen die op het einde een plaatselijke ronde van 10 kilometer in Oostrozebeke zullen joggen. Er zijn uiteraard nog nieuwe lopers welkom.”

Vrije gift

Het goede doel steunen kan door een vrije gift aan Tom te geven. “Nu al is er 850 euro opgehaald, wat ik een zeer mooi resultaat vind”, aldus Tom. Rond de middag is er aan fitness Keep Fit in de Kerkstraat in Oostrozebeke ook een receptie waar je een pasta of croque aan democratische prijzen kan kopen. “We starten zondag om 7 uur ’s ochtends bij mij thuis in de Vinkstraat, met het doel om rond 11 uur terug in Oostrozebeke aan te komen”, zegt Tom. “Ik loop eerst via Meulebeke naar Tielt, waar ik op het sportterrein wat rondjes loop. Eens terug in Oostrozebeke volgt er nog een lokaal parcours. Wie mee wil lopen, is zeker welkom. Ze voorspellen wat regen, maar daar laat ik me niet door afschrikken. Het is de bedoeling om er een jaarlijkse traditie van te maken. Dus als ik 42 word, lopen we een volledige marathon!”

Wie mee wil lopen met Tom kan hem bereiken via tomdhalluin@hotmail.com of kan de dag zelf om 7 uur bij hem langskomen. Ook supporters zijn die dag welkom op de receptie.