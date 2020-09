Tom & Lily helpen Oostrozebeekse kinderen veilig oversteken Valentijn Dumoulein

25 september 2020

12u03 0 Oostrozebeke Sinds kort krijgen kinderen aan de Oostrozebeekse schoolpoorten het gezelschap van Tom & Lily, twee 3D-figuurtjes die hen veilig helpen over te steken. Ze moeten chauffeurs aanzetten tot nog meer voorzichtigheid in schoolomgevingen.

“We waren eerst van plan nieuwe Octopus-palen bij de schoolomgevingen te plaatsen, tot we van Tom & Lily hoorden”, zegt jeugdschepen Jonas Van D’Huynslager en zelf ook leerkracht in basisschool Mandelbloesem. “We zagen deze 3D-modellen van de firma VVS al eens in Zwevegem staan en waren meteen geïnteresseerd. Omdat ze zo groot zijn als een echt kind moedigen ze chauffeurs omwille van hun realisme en dynamiek aan tot voorzichtigheid. Deze 3D bewegwijzering is niet alleen efficiënt, maar vooral een leuke manier om te zorgen voor de veiligheid en bescherming van kinderen in risicogebieden. Hun hippe, vriendelijke ontwerp en hun heldere kleuren worden dan ook zeer gewaardeerd door kinderen. En niet minder belangrijk: je merkt ze al van ver op.” De gemeente investeerde 20.000 euro in het project en krijgt de helft terug via subsidies van Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD). Naast de figuurtjes diende het geld ook voor het plaatsen van betere LED-verlichtingspalen aan de zebrapaden.