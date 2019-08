Thierry en Christine starten met Stienne’s Food-Café Valentijn Dumoulein

19 augustus 2019

11u03

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Oostrozebeke Op de vroegere locatie van krantenwinkel ’t Kadootje zijn vroegere uitbaters Thierry Carly en zijn vrouw Christine ‘Stienne’ Vanmeerhaeghe met Stienne’s Food-Café & take-away van start gegaan. Het koppel biedt verschillende warme snacks en slaatjes aan, maar je kan er ook gewoon iets komen drinken.

Het horecaleven in Oostrozebeke zit de laatste maanden weer in de lift. Er was de heropening van restaurant Swaenenburg, maar ook de de opening van café Centraal en feestzaal Ali-Jo. Met Stienne’s Food-Café komt daar nog een nieuw adresje bij. “We hebben langs de Ingelmunstersesteenweg 79 ruim 22 jaar een krantenwinkel uitgebaat, maar twee jaar geleden zijn we gestopt omdat de winstmarges te klein werden”, zegt Thierry. “We hebben hier nog even een klerenwinkel gehad, maar uiteindelijk kiezen we met Stienne’s Food-Café nu toch voor een concept dat nog wat meer aantrekkingskracht op deze verbindingsbaan zou moeten hebben.”

Klanten kunnen er ’s middags tussen 11 en 14 uur en ’s avonds tussen 17 en 20 uur terecht voor onder andere bocadillo’s, croques, hamburgers, pasta’s, smoothies of slaatjes. Op zaterdag en zondag is de zaak gesloten. “Je kan hier iets eten of drinken, maar we houden ons aan beperkte uren omdat we merken dat er dan het meeste vraag naar is”, aldus Christine. “We kozen voor de benaming Food-Café omdat we op termijn dan ook nog kunnen uitbreiden met meer producten. Uiteraard kan je nieuwe gerechten ook mee nemen. Nieuwe suggesties ga je kunnen terugvinden op onze Facebookpagina Stienne’s Food-Café.