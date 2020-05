Stukje Boomgaardstraat heet voortaan De Hiel Valentijn Dumoulein

27 mei 2020

14u40 3 Oostrozebeke Om verwarring bij hulpdiensten te vermijden is een stukje van de Boomgaardstraat omgedoopt tot De Hiel. De Boomgaardstraat begint op Oostrozebeeks grondgebied, loopt in Markegem over in de Sint-Amandsstraat en wordt verderop weer de Boomgaardstraat in een stukje Oostrozebeke.

Het feit dat de straat over slechts over een kort traject van naam verandert en dan weer terug, kan verwarring oproepen bij hulpdiensten die er dringend moeten zijn. Opdat zij in de toekomst zeker geen cruciale tijd zouden verliezen, heeft de gemeenteraad nu beslist het laatste stukje Boomgaardstraat een andere naam te geven. Dat is De Hiel geworden, naar het gehucht dat daar al aanwezig is.

In de volksmond verwijst iedereen dan ook naar het stukje laars van Oostrozebeke, naar analogie van de laars van Italië. De suggestie komt er van de buurtbewoners zelf. Ook voor wie zijn GPS instelt wordt op die manier een vergissing uitgesloten.