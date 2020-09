Steven Prat en Oostrozebeke openen seizoen met vier op zes: “Met gerust gemoed naar derby tegen Ingelmunster” Philippe Bourez

21 september 2020

15u51 0 Oostrozebeke SC Oostrozebeke is dit seizoen in derde provinciale terug van weggeweest. Het heeft met een vier op zes zijn competitiestart in derde C niet gemist. Bij de jongens van coach Eric Verstraete kijken ze intussen uit naar de derby van zaterdag op het veld van een andere nieuwkomer, SV Ingelmunster.

“We waren uiteraard blij dat we onze verloren plaats in derde provinciale weer konden innemen”, stelt de 24-jarige Steven Prat, die al een negental jaar de kleuren van de ‘SCOR’ verdedigt en sinds kort de aanvoerdersband draagt. “Het was van groot belang dat we een reeks hoger een goede start namen. Dat is ook gebeurd. Met onze vier op zes zijn we best tevreden. We speelden gelijk op het veld van het gedegradeerde De Ruiter en wonnen vorig weekend met 4-1 thuis tegen Heule. Een verdiende eerste zege, want we toonden ons heel efficiënt voorin. We scoren makkelijk en dat is natuurlijk voor heel het team een opsteker.”

“Die vier op zes is voor ons belangrijk, want nu kunnen we toch met een gerust gemoed de derby van komende zaterdag op Ingelmunster afwerken”, gaat de inwoner van Hulste voort. “Ingelmunster is net zoals vorig seizoen in vierde provinciale C, ook nu weer de titelkandidaat nummer één. We zijn dan ook blij dat we al de nodige punten op zak hebben zodat we zonder enige druk het burentreffen kunnen afwerken. Iedereen kijkt uiteraard reikhalzend naar de derby uit en voor onze trainer Eric Verstraete is het zeker en vast een ‘specialleke’. We hebben er in elk geval niets te verliezen.”

Iedereen achter de coach

Eind vorig seizoen waren er bij SC Oostrozebeke wel heel wat interne strubbelingen omtrent de positie van de trainer. “We stonden als spelersgroep met zijn allen achter onze trainer en waren dan ook superblij dat het bestuur finaal besliste dat Eric aan boord mocht blijven. Ons team onderging de nodige wijzigingen, maar op de juiste posities werd ook versterking binnengehaald”, besluit Prat, afgestudeerd in de handelswetenschappen en nu meehelpend in de boerderij van zijn ouders. “Vandaar dat we nu op een rustig seizoen mikken en het behoud doelstelling nummer één is.”