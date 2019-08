Stefaan start dartsclub in sportcafé op Valentijn Dumoulein

23 augustus 2019

14u21

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Oostrozebeke In de cafetaria van sportcentrum De Mandelmeersen is Stefaan Devos met de nieuwe dartsclub Triple 20 Riverside OR van start gegaan. Nieuwe leden zijn welkom om op woensdag te trainen en eventueel op vrijdag mee in competitie te gaan.

Stefaan is geen onbekende in de lokale sportwereld. “Vroeger was ik speler bij basketclub Rozenbeka, maar door een blessure moest ik die sport laten voor wat het was”, zegt hij. “Toen ben ik met darts begonnen en ik sloot me aan bij een club in Deerlijk. Na wat oefenen ontdekte ik dat het dartsen wel vlot ging. Ik nam zelfs deel aan de nationale competitie en ik behaalde er ooit een zeventiende plaats op de ranking.”

Nu is voor Stefaan de tijd rijp om in zijn thuisgemeente Oostrozebeke een club op te richten. “Nu kan ik mensen uit eigen gemeente de kans bieden om ook eens recreatief een pijltje te gooien”, zegt hij. “We trainen elke woensdagavond vanaf 17 uur in de cafetaria en wie dat wenst kan vrijdagavond meedoen aan een regionale competitie. Soms met mensen in eigen gemeente, maar evengoed op verplaatsing. De club telt op vandaag ruim vijftien leden, maar iedereen is welkom om het eens te proberen, van beginners tot al meer ingewijden.”

Wie interesse heeft, mag mailen naar stefaan.devos@outlook.com.