Start Oostrozebeekse dorpskernvernieuwing schuift op naar juni

Oostrozebeekse dorpskernvernieuwing schuift op naar juni Valentijn Dumoulein

24 april 2020

13u20 5 Oostrozebeke De start van de werken aan de vernieuwing van de dorpskern van Oostrozebeke is verschoven van mei naar juni. Door de coronacrisis is er een kleine vertraging opgetreden.

De dorpskernvernieuwing omvat de aanpak van de centrale doortocht, met een nieuw wegdek en ook nieuwe fiets- en voetpaden. Aan de kerk komt een nieuw plein met fonteinen en groenaccenten. Aan basisschool Mandelbloesem komt er ook een veilige oversteek voor scholieren.

De startdatum was voorzien voor begin mei, maar die is door de aannemer nu vastgelegd op 15 juni, onder voorbehoud van de coronamaatregelen. Op maandag 27 april starten wel al voorbereidende werken. Om informatie in te winnen over de positie van de nutsleidingen worden over het hele traject proefsleuven uitgegraven. Die werken zullen twee weken duren en brengen beperkte hinder met zich mee.

De inwoners van Oostrozebeke krijgen meer details en de concrete planning van de werken via een infoblad in de brievenbus dat volledig rond de dorpskernvernieuwing draait.