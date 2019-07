Standplaats op wekelijkse vrijdagmarkt vrij VDI

11 juli 2019

11u24

Bron: VDI 2

Er is een standplaats vrijgekomen op de wekelijkse vrijdagmarkt. Het gaat om een standplaats met abonnement in decategorie ‘vlees en charcuterie’. Het kraam in kwestie mag een voorgevellengte hebben van zes tot tien meter. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met het gemeentehuis op 056 67 11 20 of www.oostrozebeke.be.