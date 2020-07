Speciaalzaak De Druivelaar sluit na 22 jaar de deuren Valentijn Dumoulein

17 juli 2020

17u23 4 Oostrozebeke Na 22 jaar komt er een eind aan voedings- en delicatessenzaak De Druivelaar in de Wielsbeeksestraat in Oostrozebeke. Op zaterdag 18 juli kunnen klanten er nog één keer terecht en dan gaan de deuren onherroepelijk dicht. Uitbaatster Petra Volckaert gaat met Heerlijk Fit een nieuwe uitdaging aan.

De komende maanden vinden door de dorpskernvernieuwing ingrijpende wegenwerken in het centrum plaats, maar daar heeft de stopzetting van de zaak volgens Petra niets mee te maken. “Het was tijd voor iets nieuws”, zegt Petra. “We hebben er voor gekozen ons verhaal af te sluiten op een hoogtepunt. Het is 22 jaar onze missie geweest om met verse kwalitatieve producten onze klanten gelukkig, gezond en energiek te maken. Onze tapasschotels, wijntjes en vele buffetten waren op veel feestjes aanwezig. In gedachten waren we er altijd een beetje bij.”

Petra blijft actief in Oostrozebeke, maar voortaan met Heerlijk Fit. “Vanaf 10 augustus pak ik onder die noemer uit met gezonde kookworkshops, Start to Run en Walk-sessies, sportieve dates en ontbijtsessies. Ik krijg daarbij hulp van Rebecca Soenens, Dunja De Marez en Lobke Houfflijn. Al deze nieuwe activiteiten vinden plaats in de proefruimte boven de huidige zaak in de Wielsbeeksestraat. Meer info op de Facebookpagina van Heerlijk Fit.