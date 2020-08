Sociaal Huis geeft schoolpremie aan minderbedeelde kinderen Valentijn Dumoulein

Het Sociaal Huis van Oostrozebeke krijgt van de Vlaamse overheid extra middelen voor armoedebestrijding. Het gemeentebestuur wil dat extra geld investeren in een schoolpremie voor kinderen wiens ouders het financieel wat moeilijker hebben.

Het gaat om een eenmalige schoolpremie van vijftig euro voor kinderen in het kleuter en lager onderwijs en honderd euro voor kinderen in het secundair, hoger of universitair onderwijs. Ouders die in aanmerking komen voor aanvullende steun bij het Sociaal Huis kunnen die schoolpremie daar aanvragen. Wie wil weten of hij daar toe in aanmerking komt, kan hen contacteren op 056/67.11.50 of via sociaalhuis@oostrozebeke.be. Je kunt het reglement ook op de gemeentelijke website vinden.