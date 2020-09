Smallestokstraat krijgt verkeerskussens Valentijn Dumoulein

07 september 2020

16u09 1 Oostrozebeke Om de start van het nieuwe schooljaar nog veiliger te laten verlopen heeft het gemeentebestuur van Oostrozebeke twee verkeerskussens in de Smallestokstraat geplaatst.

De snelheidsremmende ingreep moet de verkeersveiligheid aan het zebrapad verhogen. Dat wordt frequent gebruikt door de schoolgaande jeugd. De toegelaten snelheid is er beperkt tot 30 kilometer per uur. Ondertussen zijn ook de fietssuggestiestroken in de Stationsstraat in het okergeel herschilderd. Op die manier moeten de fietsers een duidelijker zichtbare plaats op de weg krijgen.