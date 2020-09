Sloop van huis in Hoogstraat nog niet voor meteen Valentijn Dumoulein

18 september 2020

11u14 1 Oostrozebeke Het gemeentebestuur heeft recent een woning in de Hoogstraat 18 gekocht. Mochten de plannen om een nieuw gemeentelijk administratief centrum te bouwen concreet worden, dan kan een sloop van de woning volgen, maar dat is nog niet meteen aan de orde.

“Er zijn prille plannen om op termijn een nieuw gemeentelijk administratief centrum in de zone tussen de Ernest Brengierstraat en Hoogstraat te bouwen”, zegt burgemeester Luc Derudder (Oostrozebeke.nu). “Die zijn echter nog in een zeer vroege fase, maar we willen daar op voorbereid zijn. De aankoop van deze woning kaderde daarin. Als die plannen concreter worden, kunnen we het huis slopen en een doorsteek naar het nieuwe gemeentehuis maken. In afwachting bekijken we wat de opties zijn. We kunnen er voorlopig een crisiswoning van maken, maar ook andere voorzieningen zijn een mogelijkheid. Verder overleg moet dat uitwijzen.”