Slachtafval in de achtertuin, geurhinder en nachtlawaai: buurt niet mals voor vleesverwerkend bedrijf Kipco-Damaco Directie benadrukt dat hinder tijdelijk is door werken Sam Vanacker

12 juni 2019

14u16 4 Oostrozebeke Honderd buurtbewoners hebben dinsdagavond verzameld in OC De Mandelroos voor een infovergadering over de uitbreidingsplannen van vleesverwerkend bedrijf Kipco-Damaco. De buren klagen over geurhinder, terwijl ook de verkeersdruk in de Dentergemstraat en het aanhoudende nachtlawaai duidelijk kwaad bloed zetten. Zondag vonden enkele buren zelfs slachtafval in hun achtertuin. De directie houdt vol dat beterschap op komst is.

De bewoners van de Tuinstraat, Dentergemstraat en Papegaaistraat klagen al langer over overlast van het bedrijf, waar sinds eind 2016 werken bezig zijn. Het bedrijf voert een grondige modernisering door die eigenlijk begin dit jaar al afgerond had moeten zijn, maar de werken slepen langer aan dan verwacht. Volgens directeur Philip Eeckman zullen de werken binnen de maand achter de rug zijn, waarmee ook de overlast zou verdwijnen. “We verontschuldigen ons en doen ons best om alles zo snel mogelijk af te ronden. Ik verzeker dat jullie een zorgeloze zomer tegemoet gaan.”

Bedorven kippenbillen in de achtertuin

“De werken worden al te vaak als uitvlucht gebruikt”, vindt een van de buren uit de Tuinstraat. “Drie jaar geleden, net voor de start van de werken, kregen we te horen dat de hinder minimaal zou zijn. Die belofte is dode letter gebleven. Afgelopen zondag lagen er zelfs bedorven kippenbillen in onze achtertuin. Het slachtafval staat in open lucht en meeuwen hebben vrij spel. Als onze hond dat afval opeet, zit hij gegarandeerd met een voedselvergiftiging.” Eeckman geeft toe dat zoiets niet door de beugel kan. “De bakken met slachtafval moeten normaal goed afgedekt worden. We gaan ons personeel daar op aanspreken. Over een paar weken staat dat in een afgesloten nieuw gebouw, waarmee het probleem van de baan zal zijn.”

Nachtlawaai

Eeckman nam daarop de verschillende klachten van de buurt onder de loep. “Tussen 6 en 9 uur staan vrachtwagens aan te schuiven in de Dentergemstraat en ’s nachts staan vrachtwagens langs de straat geparkeerd. Dat heeft te maken met het feit dat twee derde van onze parking nog een werfzone is. Wat het nachtelijk parkeren betreft, zien we er op toe dat vrachtwagenchauffeurs hun koelgroepen niet laten draaien op onze parking. Om de twee uur controleren we, ook ’s nachts.” Op dat laatste reageerden de buren vol ongeloof, waarop Eeckman zei dat het bedrijf geen zeggenschap heeft over chauffeurs die langs straat parkeren en hun koelgroepen laten draaien. “Dat is voor de politie.”

In beroep tegen beperking werkuren

Nog in verband met de drukte in de Dentergemstraat pleitte Eeckman voor een uitbreiding van de werkuren. In 2018 kreeg het bedrijf een omgevingsvergunning voor de huidige uitbreiding, op voorwaarde dat er alleen tussen 6 en 18 uur gewerkt werd. Tegen die voorwaarde ging het bedrijf in beroep. “Als we kunnen werken tot 22 uur, kunnen we de aanvoer beter spreiden. Van een nieuwe invalsweg naar de Papegaaistraat is er - in tegenstelling tot wat er in de pers is verschenen - overigens geen sprake. Verder gaan we ook de opslagcapaciteit uitbreiden en de interne mobiliteit herbekijken, waardoor er tot 25 procent minder heen weer gereden moet worden. De geurhinder is ook tijdelijk. Nu wordt er aan de achterkant van het gebouw gewerkt, waardoor het slachtafval nog tijdelijk buiten staat, maar daar komt dus verandering in.”

Onteigening

Maar niet alle buren namen daar vrede mee. “We kunnen niet meer in onze eigen tuin zitten door de walgelijke geur van slachtafval. Bovendien wordt onze nachtrust verstoord door die vrachtwagens”, vloekt een buurtbewoonster uit de Tuinstraat. Een achterbuur uit de Papegaaistraat kijkt dan weer aan tegen een onteigening. Hij vroeg zich af of de modernisering ook geen uitbreiding van de productiecapaciteit met zich zal meebrengen, terwijl hij ook de onteigening op de korrel nam. Eeckman reageerde dat er geen stijging van de productie zou zijn, terwijl de plannen voor de uitbreiding vijftien jaar geleden al werden vastgelegd in een Bijzonder Plan van Aanleg. Tot slot namen de bewoners de locatie van het bedrijf, pal tegen een woonwijk, op de korrel. “Strikt genomen waren wij hier het eerst”, liet Eeckman zich ontvallen. “Al denk ik niet dat de volgende investeringsronde in Oostrozebeke zal zijn.”