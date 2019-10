Sibarelle Fashion opent op vroegere stek ceremoniekledij Verovan Valentijn Dumoulein

07 oktober 2019

10u39 1 Oostrozebeke Er waait een nieuwe wind in het bekende gebouw op de hoek van de Hoogstraat en Meulebekesteenweg. Na 33 jaar sloot Verovan, gespecialiseerd in ceremonie- en feestkledij, er de deuren. De zaak heet voortaan Sibarelle Fashion en wordt uitgebaat door Bart Van Waeyenberghe (45) en Evelyn Buyse (43).

Zij komen niet onbeslagen op het ijs. Evelyn baatte reeds acht jaar schoenenwinkel Zazine in Ingelmunster uit. “Daarna had ik even een job als opvoedster, maar de zin om opnieuw in deze sector te werken was te groot”, vertelt ze. “Anderhalf jaar geleden stootten we op dit pand en hoorden we van de plannen van de vorige eigenaars om er mee op te houden. Met Sibarelle Fashion – genoemd naar mijn moeder Simonne, man Bart en kinderen Sharice en Pavel – gaan we voor een totaalconcept voor dames. Hier kunnen ze volledig gekleed terug buiten komen. We willen het aanbod wekelijks vernieuwen en gaan voor een combinatie van betaalbare kledingstukken en merkkledij.” Een andere grote troef van Sibarelle wordt de eigen kledinglijn. “We ontwerpen onder die naam zelf onze kleren en laten die in een confectiebedrijf maken”, zegt Bart. “We hebben alles zelf in handen en willen op de komende modetrends anticiperen.” Er is ook een aanbod schoenen en mannenhemden beschikbaar.

Sibarelle opent binnenkort een eigen webshop op www.sibarelle.com, waar 70 tot 80 procent van het aanbod in de winkel ook daar te koop zal zijn. Sibarelle is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur. Op zaterdag is de zaak open van 10 tot 18 uur en elke tweede zodnag van de maand van 10 tot 13 uur.