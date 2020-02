Seniorenraad vertoont film Les Gardiennes Valentijn Dumoulein

04 februari 2020

15u48 0 Oostrozebeke De Seniorenraad van Oostrozebeke organiseeert op maandag 24 februari om 14 uur een vertoning van de film ‘Les Gardiennes’ op groot scherm in ontmoetingscentrum Mandelroos.

Ze werkt daarvoor samen met het gemeentebestuur en rusthuis Rozenberg. De vertoning vindt plaats in de Eenaemezaal. De inkom is gratis. Om 14 uur krijgen de aanwezigen eerst een gratis kopje koffie. De film gaat over een oorlogsverhaal dat zich in 1915 afspeelt. Wanneer de mannen van de Paridier-boerderij vertrekken naar het oorlogsfront is het aan de vrouwen om het zware werk te doen. Terwijl ze alles doen om te overleven, zoeken ze naar een evenwicht tussen het harde werk en de terugkomst van de soldaten. Hortense neemt een jonge vrouw aan die haar moet helpen op de boerderij. Francine ontpopt zich tot een noeste en onvermoeibare werkster die zich voor het eerst deel van een familie voelt, zeker wanneer Georges haar tijdens zijn verlof het hof maakt.