Seniorenraad vertoont film ‘Le Concert’ Valentijn Dumoulein

12 november 2019

11u37 1 Oostrozebeke De Oostrozebeekse seniorenraad vertoont op maandag 18 november om 14 uur de film ‘Le Concert’ in de Eenaemezaal van ontmoetingscentrum Mandelroos.

‘Le Concert’ is een plezante en ontroerende film uit 2009. Ten tijde van Brejnev stond André Filipov aan het hoofd van het wereldberoemde orkest Bolshoï. Tijdens het communistisch bewind weigerde Filipov de joden te ontslaan uit zijn orkest. Door die weigering wordt hij, op het hoogtepunt van zijn carrière, ontslagen. Dertig jaar later werkt hij als schoonmaker in hetzelfde concertgebouw. Op een avond ziet hij een fax vanuit Parijs waarin het orkest wordt uitgenodigd voor een concert. Hij besluit zich samen met zijn vroegere collega-muzikanten voor te doen als het orkest en in Parijs een fenomenaal optreden te geven. Dit is het begin van een muzikaal avontuur.

Het gaat om een samenwerking met rusthuis Rozenberg. De inkom is gratis. Om 14 uur wordt de kijkers een gratis kop koffie aangeboden.