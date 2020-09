Seniorenraad toont Vlaamse film Girl op groot scherm Valentijn Dumoulein

19 september 2020

17u05 4 Oostrozebeke De seniorenraad van Oostrozebeke vertoont op maandag 21 september de Vlaamse film Girl op groot scherm.

De film van regisseur Lukas Dhont vertelt het verhaal van Lara, een vijftienjarig transseksueel meisje dat carrière wil maken als ballerina en daarbij de steun van haar vader krijgt. Wie de film wil zien, kan om14 uur afzakken naar de Eenaemezaal van ontmoetingscentrum Mandelroos op het Gemeenteplein. De inkom is gratis. Er is ontsmettende handgel aan de ingang voorzien en het dragen van een mondmasker is verplicht.