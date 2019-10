Senioren kunnen praatje slaan in nieuwe ontmoetingsruimte van bib Valentijn Dumoulein

21 oktober 2019

14u51 2 Oostrozebeke Tijdens de jaarlijkse verwendag in de bib ‘t Kraaiennest konden senioren een nieuwe ontmoetingsruimte op hun maat uittesten. 65-plussers met nood aan een babbel kunnen er samen komen om een praatje te slaan.

“We hadden al meerdere locaties op het oog voor zo’n ontmoetingsruimte, maar uiteindelijk bleek de bib de meest geschikte locatie”, vertelt Marc Bossuyt van de seniorenraad. “Ons doel is om senioren of mensen die daar nood aan hebben samen te brengen in een gezellige en gemakkelijk te bereiken ruimte. Er is hier een hoekje ingericht met zicht op het marktplein.” Senioren kunnen er terecht voor een gezellige babbel of een kopje koffie aan een euro. Ze kunnen er ook een tijdschrift of de krant lezen, een kaartje leggen of rummikub spelen.

De ontmoetingsruimte is open op maandag van 14 tot 17 uur, op dinsdag van 9 tot 12 en van 14 tot 19 uur. Op woensdag en donderdag is dat maar tot 17 uur en op vrijdag van 9.30 tot 11.30 en van 14 tot 19 uur. Op zaterdag kan dat van 9.30 tot 12 en van 14 tot 17 uur.