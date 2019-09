Schoolhelden helpen leerlingen Mandelbloesem hun talenten te ontdekken CDR

25 september 2019

11u26 0 Oostrozebeke Hier groeien helden. Dat is het jaarthema van vrije basisschool Mandelbloesem dat woensdag op een feestelijke manier in de kijker werd gezet.

“Als school willen we volop inzetten op de talenten van onze kinderen. Tijdens het schooljaar zullen onze twee schoolhelden de boodschap brengen dat iedereen wel ergens goed in is en bovendien zullen er ook nieuwe schoolhelden opduiken”, vertelt directeur Ilse Vervaeck.

Woensdagochtend werden de leerlingen in beide vestigingen opgewacht door een van de schoolhelden: Mandel of Bloesem. “Ze verwelkomden de kinderen en ondertussen was er muziek rond het thema helden te horen op de speelplaats”, gaat Ilse verder. De zeshonderd leerlingen verzamelden in de afdeling in de Wielsbekestraat, waar ze geïnformeerd werden over het jaarthema en verrast werden met een show. “Die werd gepresenteerd door onze schoolhelden en leden van de werkgroep toonden hun eigen talent aan de kinderen. Zo willen we duidelijk maken dat iedereen talenten heeft en dat een held ook iemand is die iets goed weet te vinden in iedereen.”