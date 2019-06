Scholen krijgen cheque voor hulp bij zwerfvuilactie VDI

21 juni 2019

17u55

Bron: VDI 0 Oostrozebeke Basisschool Mandelbloesem en de Ginsteschool hebben voor hun hulp bij de zwerfvuilacties in de gemeente een cheque gekregen.

De 66 kinderen van het zesde leerjaar van basisschool Mandelbloesem en de 37 leerlingen van de Ginsteschool hebben het voorbije jaar samen met de leden van de werkgroep zwerfvuil zes keer zwerfvuil geruimd in hun ruime schoolomgeving. Om de scholen te bedanken voor hun inspanningen koppelde de werkgroep de acties aan een netheidsbarometer. Zij meten daarvoor vier keer per jaar de vervuilingsgraad van verschillende straten en pleinen in het centrum. Daarvoor kreeg de gemeente van Mooimakers een tussenkomst van 500 euro, het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten. Die som wordt nu tussen beide scholen verdeeld.

De Ginsteschool schreef zich ook in op Operatie Proper van Mooimakers. Aan de hand van een actieplan gingen ze de strijd tegen zwerfvuil aan. Door hun deelname kregen ze nog eens een cheque van 354 euro bovenop het reeds toegekende geld.