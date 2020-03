Ruim 30 liter neerslag zorgt voor verzopen weiden en velden en hoge waterstanden LSI

06 maart 2020

14u16

Bron: LSI 3 Oostrozebeke In de Mandelstreek is sinds donderdagochtend meer dan 30 liter regen gevallen. Dat zorgt her en der voor verzopen velden en weiden en hoge waterstanden, zoals op de Mandel. Bij de brandweer van de zone Midwest bleef het aantal meldingen van wateroverlast beperkt tot zo’n 15 oproepen.

Amateurweerman Tom Meteo uit Izegem klokte vrijdagochtend af op bijna 32 liter water per vierkante meter. En dat terwijl in de hele maand maart normaal zo’n 70 liter naar beneden valt. In combinatie met een natte februarimaand zorgt dat overal voor overvolle beken, grachten, bufferbekkens en overstromingsgebieden. Ook het waterpeil op de Mandel steeg aanzienlijk.

Op de Leie in Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke) is de prewaakdrempel overschreden. Als gevolg van de grote afvoer van water zijn de peilen op de Leie richting Oost-Vlaanderen toegenomen met een overschrijding van de alarmdrempel tot gevolg.