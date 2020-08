Recyclageparken van Izegem, Ledegem, Oostrozebeke en Tielt aanvaarden vanaf maandag weer asbest CDR

05 augustus 2020

Door de coronacrisis was de inzameling van asbest tijdelijk niet mogelijk. Vanaf maandag 10 augustus kan asbestcement weer binnengebracht worden op de recyclageparken van I.V.I.O. in Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke en Tielt. Particulieren betalen bij aanbreng vanaf 1 kubieke meter een tarief van 50 euro per kubieke meter. Enkel hechtgebonden asbest is welkom. Wees bovendien voorzichtig. Bevochtig vooraf het materiaal en zorg dat het niet breekt tijdens de afbraakwerken. Gebruik in geen geval een slijpschijf, zaag of boor, zo voorkom je dat de gevaarlijke asbestvezels vrijkomen. Hanteer de materialen voorzichtig op het recyclagepark en volg steeds de instructies van de parkwachter.