Rechtszaak tegen veearts José L uitgesteld: rechter trekt zich terug Christophe Maertens

11 juni 2019

13u47 0 Oostrozebeke De rechter in Ieper heeft nog geen vonnis uitgesproken tegen veearts José L., die zich moet verantwoorden voor doping bij paarden. De rechter in de zaak heeft zich teruggetrokken, nadat hij opmerkte dat er een getuige die in het dossier staat, iemand is die hij kent.

Veearts José L. uit Oostrozebeke verscheen eerder voor de rechter in Ieper op verdenking van inbreuken met paardenmedicijnen en het toedienen van doping. De openbare aanklager zegt dat L. medicijnen heeft toegediend die hij niet mocht toedienen. De veearts vraagt de vrijspraak. De rechter wou dinsdag een vonnis uitspreken in de zaak, maar bij het bestuderen van het dossier merkte hij plots een naam van een getuigde op die hem niet onbekend in de oren klonk. De getuige bleek ooit nog een cliënt te zijn geweest, toen de rechter nog advocaat was. Om alle schijn van partijdigheid uit te sluiten, gaf de rechter het dossier aan een collega. De zaak staat nu in voortzetting op 23 september.