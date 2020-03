Poolse dame negeert controle zonder rijbewijs: “rijbewijs online besteld” LSI

05 maart 2020

15u57

Bron: LSI 0 Oostrozebeke Een Poolse automobiliste is door de politierechter in Kortrijk veroordeeld tot een rijverbod van vijf weken en een boete van zo’n 1.000 euro voor rijden zonder rijbewijs. “Ik behaalde mijn rijbewijs via een online advertentie”, klonk het.

Op 11 januari 2019 moest Agneska U. in Oostrozebeke halt houden voor een controle. Een agent zwaaide met een rode toorts maar U. reed gewoon traagjes verder. Toen ze toch tot stilstand kon worden gebracht, bleek ze niet over een geldig rijbewijs te beschikken. “Ik heb niet het geld om een rijbewijs te behalen. Ik bestelde het online”, klonk het via haar advocate.