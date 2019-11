Politiezone Midow gaat opnieuw voor dalend resultaat in BOB-campagne VHS

28 november 2019

16u32 0 Oostrozebeke Ook de politiezone Midow neemt deze winter opnieuw met volle goesting deel aan de BOB-campagne. “We streven opnieuw naar een daling van het aantal overtreders”, zegt Nico Demeyere.

De politiezone Midow tekent al enkele jaren voor een puik resultaat als het gaat over aantal positieve ademtesten. In de vorige wintercampagne namen we 2.155 ademtesten af”, weet Nico Demeyere. “1,76 procent van de bestuurders was positief. Dat is iets minder dan het jaar voordien en behoorlijk onder het provinciaal gemiddelde van 2,3 procent. We denken dat mensen zich almaar bewuster worden van het feit dat alcohol en rijden niet samengaan.”

Tam-tam voorblijven

Eén keer per week in de vooravond en één keer per weekend zal intensief gecontroleerd worden in de politiezone Midow. “Alle bestuurders die passeren, moeten stoppen en een snelle ademtest afleggen”, zegt Nico Demeyere. “Daar ligt echt de focus op. Tijdens de controles zullen we regelmatig veranderen van locatie, om de tam-tam voor te blijven. Controles raken tegenwoordig erg snel bekend via sociale media en dan missen ze natuurlijk een stuk hun doel.”