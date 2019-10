Platsepisser of Ginstepoeper kun je nu ook drinken Valentijn Dumoulein

09 oktober 2019

11u55 0 Oostrozebeke Wie Café Centraal tegenover de kerk van Oostrozebeke binnenstapt, wist tot nu toe wat hij van een Platsepisser of Ginstepoeper mocht verwachten. Tenminste, dat dacht hij, want die opmerkelijke benamingen gelden niet langer alleen voor de twee dagelijkse suggesties op de menukaart. Het zijn nu ook twee huisbiertjes.

Dat het café met een eigen bier op de proppen komt, hoeft niet te verbazen. “Medezaakvoerder Aad De Marez heeft een opleiding tot zytholoog (biersommelier, nvdr) gevolgd en verdiept zich al langer in alles wat met bier te maken heeft”, vertelt kok Maarten Vanlerberghe. “Bovendien blijft bier het belangrijkste product in een dorpscafé. Daarom wilden we iets unieks op onze kaart kunnen zetten. Onze twee suggestiemenu’s heten al Ginstepoeper en Platsepisser, dus was het niet lang zoeken naar namen voor een bruin en blond biertje. Die namen komen niet uit de lucht gevallen en verwijzen naar twee regio’s: Platsepisser naar het centrum en Ginstepoeper voor mensen van De Ginste.”

Etiketten

Het gaat om biertjes van 6,5 graden, gebrouwen bij Eutropius in Menen. De Platsepisser is licht bitter en heeft een hoppesmaak, de Ginstepoeper heeft de zoete smaak van kandij. “We wilden iets creëren dat past bij onze gerechten, waaronder de ‘mussenpootjes’, kippebilletjes in eendenvet dus”, legt Maarten uit. Voor het etiket werktn Aad en Maarten samen met lokaal ontwerper Wouter Rogge. “Naast twee cartoonfiguurtjes prijken op de bieren ook de Sint-Amanduskerk (Platsepisser) en Sint-Jozefskerk (Ginstepoeper)”, besluit Maarten. De biertjes kosten 3,80 euro.