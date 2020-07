Picknick deze zomer eens in de Mandelmeersen Valentijn Dumoulein

03 juli 2020

12u13 0 Oostrozebeke Op zondagen 19 juli en 23 augustus organiseert de gemeente in samenwerking met lokale handelaars een picknick in de groenzone De Mandelmeersen. Die bevindt zich achter de sporthal langs de Ernest Brengierstraat 8. Er zijn voldoende schaduwplekjes en strandstoelen voorzien om in je eigen bubbel van dit mooi stukje Oostrozeke te genieten. Je kan kiezen uit een ontbijt van 9 tot 11 uur of een lunch van 12 tot 14 uur.

Voor het ontbijt van 10 euro per persoon is er een mooi pakket van Pain et Pains met twee ontbijt- en koffiekoeken, sandwiches met kaas en hesp, een stukje appelcake, een potje aardbeien en een flesje fruitsap. Het uitgebreid lunchpakket van 16,5 euro per persoon is samengesteld met Hoeveslagerij Mandeldaele. Dit bevat risonni met geitenkaas en meloen, een klassieke pastasalade, bruchette, een ovenkoek met groentjes en hesp of kaas, een wrap, garnalencocktail, verse fruitsalade, stukje franginpannetaart en een flesje appelsap van fruit Lambrecht.

Je dient wel zelf nog een picknickdeken, drank naar eigen wens en zonnecrème mee te brengen. Inschrijven kan via 056/67.11.40 of via het digitaal loket op www.oostrozebeke.be.