Pas in het najaar, maar corona trekt ook streep door Herfstcriterium Valentijn Dumoulein

15 mei 2020

11u15 3 Oostrozebeke Het Herfstcriterium ter afsluiting van het kermisweekend zou pas begin oktober plaatsvinden, maar de organisatie heeft besloten preventief de handdoek in de ring te gooien. De 76ste editie wordt door de coronacrisis naar volgend jaar verplaatst.

De grote lijnen voor 5 oktober lagen al vast, maar vzw Koninklijke Wielerclub Sporting acht het wijselijk om het evenement toch niet te laten doorgaan. “Gezien er te veel onzekerheden zijn om er dit jaar een succesvolle editie van te maken, zien we ons genoodzaakt het 76ste Groot Herfstcriterium uit te stellen”, zegt de organisatie. “We kunnen het risico niet nemen.”

Druk programma voor renners

Alle grote evenementen zijn tot eind augustus verboden. Wat de Nationale Veiligheidsraad daarna beslist, blijft ook voor het Herfstcriterium een groot vraagteken. “Ook bij de renners en hun ploegen is er alleen maar onzekerheid. Door het drukke programma dat de renners in het najaar zullen rijden, zou het voor ons moeilijk zijn om ronkende namen aan de start te krijgen. Bovendien beseffen we dat onze sponsors in deze coronatijden andere prioriteiten hebben dan steun te verlenen aan ons criterium. We vinden het dan ook ongepast om op dit moment sponsorformules voor te stellen bij onze vele trouwe sponsors.”