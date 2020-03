Overvloedige regen zorgt voor enorme toevloed op de Mandel Valentijn Dumoulein

06 maart 2020

Het waterpeil van de rivier de Mandel is door de overvloedige regenval van de voorbije nacht flink gestegen. Op sommige plaatsen in Ingelmunster en Oostrozebeke is de waterloop al uit zijn oevers getreden. Het gaat daarbij vooral om weilanden, die sowieso al in watergevoelig gebied lagen, maar het levert wel enkele aparte plaatjes op.