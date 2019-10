Oudercomité Mandelbloesem pakt uit met Spokentocht VDI

16 oktober 2019

12u36 0 Oostrozebeke Het oudercomité van basisschool De Mandelbloesem organiseert op vrijdag 25 oktober voor de 22ste keer zijn legendarische Spokentocht.

De school mag elk jaar meer dan 700 kinderen en volwassenen laten mee griezelen. De tocht doorheen de gemeente bedraagt ongeveer 3 kilometer. Na de tocht keert iedereen terug naar de school in de Wielsbekestraat en kan je genieten van hutsepot, een hotdog of warme soep. Na het succes van de voorbije jaren zal er ook nu weer een afsluitende kinderfuif zijn. De poorten openen om 18.30 uur, de Spokentocht vertrekt om 19.15 uur.

Tickets zijn te koop via de kinderen van de school, maar ook bij 42Printing, Delicates of De Druivelaar. Kinderen betalen 4 euro, volwassenen 7 euro. Er zijn de avond zelf ook tickets te koop, maar dan kosten die 6 euro voor kinderen en 9 euro voor volwassenen.

Voor kinderen vragen we 4€ en voor volwassenen 7€. Aan de deur kan er ook betaald worden maar dan is de prijs voor kinderen 6€ en voor volwassenen 9€. In het ticket zit een eet- en drankbon inbegrepen. Meer info via oudercomite.oostrozebeke@gmail.com.