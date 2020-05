Oud-burgemeester van Oostrozebeke Lieven Demedts (67) overleden Valentijn Dumoulein

11 mei 2020

16u35 5 Oostrozebeke Voormalig Oostrozebeeks burgemeester Lieven Demedts (67) is na een kortstondige ziekte maandag in het ziekenhuis Maria Middelares in Gent overleden. Hij zat liefst 36 jaar in de gemeentepolitiek en was tussen 1988 en 1994 burgemeester.

De oud-burgemeester verhuisde drie jaar geleden naar Gent, om er dichter bij zijn kinderen te zijn. Hij was gehuwd met Carine Vanyzere, die jarenlang OCMW-raadslid was. Hij laat ook drie kinderen en vier kleinkinderen na. “Ik heb het nieuws maandagochtend van zijn vrouw vernomen”, zegt huidig burgemeester Luc Derudder (Oostrozebeke.nu). “Ze benadrukte dat het niet om corona ging, maar dat een kortstondige ziekte hem fataal werd.”

36 jaar politiek

Lieve Demedts was advocaat, maar zette later al gauw de stap naar de gemeentepolitiek. Dat gebeurde voornamelijk onder de vlag van de Volksunie, maar later bedreef hij politiek met mensen van verschillende partijen. Hij was zes jaar schepen, drie jaar gemeenteraadslid voor een meerderheidspartij en nog eens 21 jaar als raadslid in de oppositie. Tussen 1988 en 1994 was hij in opvolging van Jacques Van Loo ook burgemeester. “Ik zette net mijn eerste politieke stappen in de oppositie toen hij burgemeester was”, zegt Luc Derudder. “Hoewel we politieke opponenten waren, konden we het toch goed met elkaar vinden. Ik herinner me vooral zijn fenomenale kennis van de lokale dorpsgeschiedenis. Hij was zeer actief in de heemkring en kwam geregeld met mooie vondsten en anekdotes naar buiten. Hij was zeer gedreven in wat hij deed en zo zal ik hem altijd herinneren.” Naast geschiedenis waren ook stripalbums een grote passie van de oud-burgemeester. In 2012 nam Demedts afscheid van de actieve politiek.