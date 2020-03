Oppositiepartij Inspraak.nu: “Schenk elke inwoner lokale cadeaubon en stel belastingen uit” Valentijn Dumoulein

27 maart 2020

12u56 7 Oostrozebeke Oppositiepartij Inspraak.nu heeft 5 opmerkelijke voorstellen nu de coronacrisis zelfs tot in de kleinste gemeentes te voelen is. Zo pleit ze er onder andere voor om aan elke inwoner een Oostrobon van 10 euro te geven, om zo de lokale handelaars te steunen.

“Verder stellen we voor dat de gemeentelijke belastingen pas worden geïnd vanaf oktober 2020”, zegt Marleen Lefebre. “Verenigingen en particulieren zouden ook geen factuur kunnen krijgen voor niet-gebruikte zalen door de coronamaatregel. Het bedrag van de betaalde facturen wordt dan volledig teruggestort. We zien ook heil in het toevoegen van een knop op de gemeentelijke website die lokaal kopen promoot. Tot slot willen we dat openbare werken worden herschikt, zodat lokale handelaars niet onmiddellijk bij hun heropstart geconfronteerd worden met ingrijpende werken door de dorpskernvernieuwing.” Die werken houden vooralsnog de geplande timing van mei aan, al kan dat afhankelijk van de duur van de coronacrisis, nog wijzigen.

Burgemeester Luc Derudder (Oostrozekeke.nu) wil de zaken eerst met zijn schepencollege bespreken. “Maar ik ben vooral verrast dat wij dit via de pers moeten vernemen en dat Inspraak.nu de moeite niet deed die voorstellen rechtstreeks aan ons te bezorgen”, zegt hij. De gemeente reageert binnenkort uitgebreider op de voorstellen.