Oppositie pleit tevergeefs voor babbelbox

in WZC Rozenberg Valentijn Dumoulein

11 mei 2020

16u07 2 Oostrozebeke Oppositiepartij Inspraak.nu hield op de gemeenteraad een pleidooi voor de installatie van een babbelbox in woonzorgcentrum Rozenberg. Zo kunnen inwoners en familieleden op een coronaveilige manier met elkaar communiceren.

De leden van Inspraak.nu zien de babbelbox als een versterking van de communicatiemiddelen die nu al in gebruik zijn, van Skype tot Whatsapp. “Op die manier willen we het sociaal isolement van de rusthuisbewoners doorbreken”, zegt Marleen Lefebre van Inspraak.nu. “Een babbelbox zou ook bijdragen tot een sneller sociaal contact met alle familieleden.”

Praktisch niet haalbaar

Toch wil het gemeentebestuur die sprong voorlopig niet wagen. “Het WZC is nu coronavrij en dat willen we zo houden”, zegt schepen Jonas Van D’Huynslager. “Een babbelbox is strikt gezien verboden tot 18 mei (de dag dat er weer mondjesmaat bezoek wordt toegelaten in alle WZC’s – nvdr.) en de kans op besmetting is veel te groot. Daarnaast is het organiseren van een babbelbox praktisch niet haalbaar, wij willen alle bewoners, ook zij die bedlegerig zijn of dementie hebben, de kans bieden om iemand van hun familie te kunnen zien, rekening houdende met de omstandigheden waarin de bewoners zich bevinden. Het voorstel van Inspraak.nu houdt hier geen rekening mee. Dit zou al het werk van ons personeel teniet doen.”

De gemeente werkt naar eigen zeggen wel aan een alternatief via open deuren of ramen, maar dat is op vandaag nog niet concreet uitgewerkt.