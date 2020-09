Opnieuw brandje bij houtverwerkend bedrijf



Alexander Haezebrouck

05 september 2020

20u56 0 Oostrozebeke Bij het houtverwerkend bedrijf A&S Energie in de Nieuwenhovestraat in Oostrozekeke is zaterdagavond opnieuw een brandje uitgebroken. Er steeg plots rook uit de grijparm die houtgensters grijpt. De schade bleef beperkt.

De grijparm die het houtafval grijpt en verplaatst weigerde zaterdagavond plots dienst. Niet veel later steeg er rook uit de grijparm naar boven. De brandweer snelde ter plaatse maar kreeg het vuur moeilijk onder controle omdat de brand zich enkele meters boven de grond in de grijparm bevond. Uiteindelijk slaagde de brandweer erin om alles nat te spuiten en te doven. Eind juni was er ook al een brandje in de hal van het bedrijf. Toen vatten houtvensters vuur die vanuit een machine naar beneden vielen op een andere berg afvalhout. De brandweer moest toen de hele berg hout nat spuiten om een vuurhaard te voorkomen. De schade bleef ook deze keer erg beperkt. A&S Energie verwerkt afvalhout om het een nieuwe bestemming te geven.