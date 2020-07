Opluchting bij voetbalploeg SCOR: andere spelers testen negatief op corona Valentijn Dumoulein

25 juli 2020

12u21 0 Oostrozebeke Goed nieuws voor 35 mensen van voetbalclub SCOR uit Oostrozebeke: Goed nieuws voor 35 mensen van voetbalclub SCOR uit Oostrozebeke: na een coronabesmetting bij één speler ondergingen ze allemaal preventief een coronatest en die blijkt nu negatief te zijn. De trainingen kunnen volgende week donderdag hervatten.

Woensdag raakte bekend dat één speler van derdeprovincialer KSC Oostrozebeke via zijn werk besmet raakte met het coronavirus. Vorige week vrijdag volgde hij echter nog een training bij zijn voetbalploeg en dus besloot de voorzitter dat alle mensen die daar toen aanwezig waren en met de speler in contact kwamen preventief een coronatest moesten ondergaan. “Ook ikzelf zat daarbij”, zegt voorzitter Jean-Marie Bonte. “Maar ondertussen zijn alle resultaten binnen en ik ben blij te kunnen zeggen dat er geen andere mensen positief op het virus hebben getest. Goed nieuws voor onze ploeg. We gaan dit nu even laten bezinken en hervatten volgende week donderdag onze training.”