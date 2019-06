Opendeur bij kringloopkrachten in recyclagepark VDI

05 juni 2019

16u32

Bron: VDI 0 Oostrozebeke De lokale kringloopkrachten organiseren op zaterdag 8 juni een opendeur op de demoruimte van het recyclagepark in de Ballingstraat in Oostrozebeke. Ze zijn de hele dag aanwezig om (beginnende) tuiniers uitleg te geven over composteren, het houden van kippen, tuinieren,…

Iedereen die op 8 juni tijdens de openingsuren van het recyclagepark langskomt bij de kringloopkrachten op de demoruimte krijgt naast een hoop tips en informatie ook een leuke attentie. Ook dit jaar kun je - naar aanleiding van het kringloopweekend - in juni, juli en augustus compostvaten, compostbakken en aanbouwmodules voor je compostbak kopen aan halve prijs. Voor compostvaten betaal je dan maar veertien euro, compostbakken kosten je tijdens deze periode maar 35 euro en aanbouwmodules voor compostbakken kosten dan 26 euro. Je kunt je bestelling plaatsen in het gemeentehuis of aan het loket in gemeenschapscentrum Mandelroos tijdens de openingsuren.